Ilaria Borgato trovata morta a 24 anni in piazza Gasparotto il papà | Sapevo che sarebbe finita così Nessuno ci ha aiutato siamo stati abbandonati

VIGONZA (PADOVA) - L?hanno trovata che non respirava più, sdraiata su un giaciglio di fortuna sotto uno dei portici di piazza Gasparotto, a poche centinaia di metri dalla stazione di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ilaria Borgato trovata morta a 24 anni in piazza Gasparotto, il papà: «Sapevo che sarebbe finita così. Nessuno ci ha aiutato, siamo stati abbandonati»

Scopri altri approfondimenti

Ilaria Borgato trovata morta a 24 anni in piazza Gasparotto, il papà: «Sapevo che sarebbe finita così. Nessuno ci ha aiutato, siamo stati abbandonati» - L’hanno trovata che non respirava più, sdraiata su un giaciglio di fortuna sotto uno dei portici di piazza Gasparotto, a poche centinaia di metri dalla stazione ... Secondo ilgazzettino.it

Ilaria muore a 24 anni: trovata senza vita a terra in piazza. Il dolore dei genitori. - Ilaria Borgato, 24 anni, trovata senza vita nei pressi della stazione di Padova: accertamenti immediatamente avviati. Si legge su nordest24.it

Ilaria Borgato morta a 24 anni per droga, il papà: «Ho sempre saputo che sarebbe finita così. Non ci ha mai aiutati nessuno, siamo stati abbandonati» - L’hanno trovata che non respirava più, sdraiata su un giaciglio di fortuna sotto uno dei portici di piazza Gasparotto, a poche centinaia di metri dalla stazione ... ilgazzettino.it scrive