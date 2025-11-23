Il vulcano Kilauea delle Hawaii è ancora in eruzione dopo un anno
In queste ore girano le immagini della spettacolare eruzione del vulcano Kilauea. Situato alle Hawaii, è uno dei vulcani più attivi al mondo. E tra oggi, domenica 23 novembre, e martedì 25 novembre, sono previste nuove spettacolari immagini dal sito vulcanologico che erutta ininterrottamente ormai dal 23 dicembre 2024. Il vulcano Kilauea continua le sue spettacolari eruzioni. Nelle scorse ore il vulcano ha eruttato lava dal suo cratere sommitale a intervalli semi-regolari. Questo accade ormai dalla fine dello scorso anno. Si tratta infatti di uno dei più attivi al mondo, con decine di eruzioni dal mese di dicembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Svelati i segreti del vulcano Kilauea: segnali di allarme prima dell'eruzione del 2018 Vai su Facebook
Hawaii, vulcano Kilauea torna a eruttare con nuove colate - Il 22 novembre le telecamere dell’USGS hanno ripreso il Kilauea mentre emetteva lava dal cratere all’interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii. Secondo tg24.sky.it
Hawaii, il vulcano Kilauea riprende la sua spettacolare attività eruttiva - Sta lanciando lava dal suo cratere sommitale a intervalli semiregolari dalla fine dello scorso anno, ... Riporta tg.la7.it
Il vulcano Kilauea alle Hawaii dà ancora spettacolo: getti di lava più alti di un edificio di 100 piani - (LaPresse) Il vulcano Kilauea delle Hawaii ha eruttato lava dal suo cratere sommitale a intervalli semi- Si legge su msn.com