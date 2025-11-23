Il vulcano Kilauea delle Hawaii è ancora in eruzione dopo un anno

In queste ore girano le immagini della spettacolare eruzione del vulcano Kilauea. Situato alle Hawaii, è uno dei vulcani più attivi al mondo. E tra oggi, domenica 23 novembre, e martedì 25 novembre, sono previste nuove spettacolari immagini dal sito vulcanologico che erutta ininterrottamente ormai dal 23 dicembre 2024. Il vulcano Kilauea continua le sue spettacolari eruzioni. Nelle scorse ore il vulcano ha eruttato lava dal suo cratere sommitale a intervalli semi-regolari. Questo accade ormai dalla fine dello scorso anno. Si tratta infatti di uno dei più attivi al mondo, con decine di eruzioni dal mese di dicembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

