Il voto a rendere il vuoto a perdere Puglia appuntamento con il futuro

Si vota, dunque, alla fine di una campagna elettorale su cui si è detto tutto ancor prima di cominciare. Neanche il tasso di astensione è un?incognita: tanto gli ultimi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Il voto a rendere, il vuoto a perdere. Puglia, appuntamento con il futuro

Altre letture consigliate

Ieri come ogni 21 novembre, Venezia ha rinnovato e celebrato un antico voto: la Festa della Madonna della Salute. Veneziani e turisti hanno attraversato il ponte votivo per raggiungere la Basilica e rendere omaggio alla Madonna. Una tradizione che affonda l - facebook.com Vai su Facebook

La Camera Usa approva la legge per rendere pubblici gli Epstein files con un solo voto contrario: cosa succede ora Vai su X

Il voto a rendere, il vuoto a perdere. Puglia, appuntamento con il futuro - Si vota, dunque, alla fine di una campagna elettorale su cui si è detto tutto ancor prima di cominciare. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Se il voto diventa vuoto - di Virgilio Iandiorio Mi intrattenevo spesso con due anziani compaesani, che da alcuni anni non ci sono più, perché avevano delle simpatiche trovate, ogni qualvolta si parlava di politica. Riporta corriereirpinia.it