Il ritorno di Irene Grandi | Più si ha successo e meno la musica conta Fiera della mia libertà – L’intervista

Si intitola Oro e rosa il nuovo album di inediti di Irene Grandi. Un disco adulto con cui l’autrice di brani ormai nuove icone della storia del pop italiano come La tua ragazza sempre, Bum Bum, Bruci la città, La cometa di Halley, Prima di partire per un lungo viaggio, Se mi vuoi, e In vacanza da una vita, decide di raccontare il cambiamento. Il cambiamento nella vita di tutti i giorni, ma anche una nuova prospettiva artistica per lei che è ormai in tutto e per tutto un’artista indipendente («Da una parte è più difficile – dice a Open – e dall’altra c’è una quantità di libertà e una serie di rotture di palle in meno abbastanza importanti»). 🔗 Leggi su Open.online

