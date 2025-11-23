Il ricordo dell’Irpinia con la foto di Amatrice | la gaffe del Ministro

Tempo di lettura: 2 minuti Gaffe di Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, nel giorno del ricordo del terremoto dell’Irpinia. Sui social nel suo post commemorativo rivolto al 23 novembre 1980, invece di utilizzare un’immagine del sisma che devastò Campania e Basilicata, ha pubblicato una foto del terremoto di Amatrice (Rieti) del 2016. La foto subito dopo è stata rimossa L’inciampo di Musumeci ha acceso le polemiche sulla sua pagina Facebook, dove molti utenti hanno fatto notare l’errore, altri hanato con ironia, qualcuno con amarezza. Infatti, i l 23 novembre resta una data che pesa nella memoria degli italiani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

