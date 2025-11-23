Il revival gotico sbanca in tivvù

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“ I Celti: una storia mai raccontata “ - Italia 1) Celti ma anche Persiani, Egizi, Romani, Incas, Vichinghi, Normanni e altri ancora: insomma, un revival della storia antica, medievale e pre-rinascimentale focalizzata su popolazioni forse in passato mai del tutto valorizzate da una storiografia un po’ snob e rivalutate grazie ad attori e registi incentivati dal successo del “Signore degli Anelli”. Anche la tv italiana sfrutta a manetta il filone, e funziona. Il format “I Celti: una storia mai raccontata” in onda nella notte tra mercoledì e giovedì su Italia 1 è stato visto da 80mila spettatori col 7% di share: un viaggio tra i misteri delle loro origini, dal crollo delle miniere di sale di Hallstatt fino ai bizzarri rituali nella grotta di Bull Rock in Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

