Il re degli stracci nuova proiezione dedicata ad Enrico Befani
Prato, 23 novembre 2025 – Stanno proseguendo a pieno ritmo le proiezioni di “Enrico Befani – Il re degli stracci”, il documentario girato da Tommaso Santi (su idea di Sandro Ciardi) dedicato al capitano d'industria e dirigente sportivo pratese del secolo scorso. E la prossima proiezione, ad ingresso libero, si terrà il prossimo 5 dicembre, alle 21, presso la sede di Ruote Classiche Club Prato (in via Ferrucci, 135). Nato a Prato nel 1910, Befani è stato fra gli innovatori del settore tessile: la sua fabbrica sorgeva in via Valentini ed era fra le prime a riunire l’intero processo produttivo in un unico stabilimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
