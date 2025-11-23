Il piano-Trump al via | Usa Russia e Ucraina si vedono a Ginevra

L’assetto sembra essere quello delle “grandi occasioni”. Kiev ha infatti nominato una delegazione che già domani si recherà a Ginevra (Svizzera) per negoziare assieme alla controparte statunitense i 28 punti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il piano-Trump al via: Usa, Russia e Ucraina si vedono a Ginevra

Altri contenuti sullo stesso argomento

UCRAINA | Meloni difende il piano Trump, Europa si muova unita. Al G20 incontri e riunioni. Crosetto, alcuni punti inaccettabili #ANSA ansa.it/sito/notizie/p… Vai su X

UCRAINA | I leader dell'Ue e del G7: "Il piano di Trump una base su cui serve altro lavoro. Preoccupano i limiti all'esercito ucraino". Dichiarazione adottata a margine della riunione del G20 a Johannesburg. "Bene gli sforzi Usa" #ANSA https://www.ansa.it/sito/ - facebook.com Vai su Facebook

Meloni sul piano di Trump per l'Ucraina: «Serve una pace giusta ma bisogna lavorare sia con gli europei che con gli Usa» - La premier italiana firma il comunicato congiunto in cui non sono pochi i dubbi che vengono sollevati sul piano di pace americano, considerato «una base che ha bisogno di ulteriore lavoro» ... Si legge su corriere.it

Prossima fermata, Ginevra. Vertice Usa-Ue-Ucraina. Trump: "Il mio piano non è definitivo" - Witkoff e Rubio ci saranno per valutare eventuali ... Riporta huffingtonpost.it

Trump insiste, Putin minaccia: Zelensky accerchiato sul piano Usa per l'Ucraina - Parola di Donald Trump, sempre più in pressing sul presidente ucraino perché dia il suo via libera al progetto in 2 ... Scrive msn.com