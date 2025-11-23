Il pg di Brescia interviene su Garlasco e Venditti | Nessun accanimento dei pm

Open.online | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« Non c’è accanimento. La Procura e la polizia giudiziaria mirano al miglior possibile risultato investigativo e cercano di esplorare nella maniera più ampia possibile i telefoni che sono stati sequestrati». Queste le parole del procuratore generale di Brescia Guido Rispoli parlando dell’inchiesta su Garlasco e il triplice sequestro dei dispositivi elettronici dell’ex Procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione nell’inchiesta sul Sistema Pavia. «Una giustizia che non ha paura di mettersi in discussione». «Condivido in pieno la posizione della Procura: la ricerca per “parole chiave” è per certo insufficiente, considerato che qualsiasi indagato di media intelligenza non utilizza per le conversazioni relative al reato che sta commettendo un linguaggio che permetta di ricondurre a tale reato, ma utilizza sempre un linguaggio “criptato”. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altre letture consigliate

pg brescia interviene garlascoIl pg di Brescia interviene su Garlasco e Venditti: «Nessun accanimento dei pm» - Le parole del procuratore generale di Brescia Guido Rispoli: «Mirano al miglior possibile risultato investigativo» ... Da open.online

pg brescia interviene garlascoGarlasco, Rispoli (pg Brescia): “Venditti? Nessun accanimento”/ “Processi in aula, non vanno discussi in tv” - Garlasco, Rispoli della procura generale di Brescia su Venditti e la nuova indagine: "Nessun accanimento, ma non guardiamo in faccia a nessuno" ... ilsussidiario.net scrive

pg brescia interviene garlascoPg Brescia, su Garlasco e Venditti nessun accanimento dei pm - La Procura e la polizia giudiziaria mirano al miglior possibile risultato investigativo e cercano di esplorare nella maniera più ampia possibile i telefoni che sono stati sequest ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pg Brescia Interviene Garlasco