Il Parma batte il Verona doppietta di Pellegrino decisiva in chiave salvezza
AGI - Importante colpo esterno del Parma in chiave salvezza. I ragazzi di Carlos Cuesta, infatti, espugnano 1-2 il Bentegodi nel match valevole per la dodicesima giornata di Serie A 20252026: decide una doppietta di Mateo Pellegrino. I padroni di casa provano subito a rendersi pericolosi dopo 2' con Orban, sulla cui conclusione il debuttante Corvi compie un buon intervento con i piedi. All'8' lo stesso Orban va a segno ma, in seguito ad un check del Var, la sua rete viene annullata per fuorigioco. L'attaccante nigeriano è il più attivo nella prima parte della sfida, tant'è che al 12' salta Troilo e tenta un tiro, che però non trova lo specchio della porta. 🔗 Leggi su Agi.it
