Il Parco Papareschi si farà approvato in Giunta il piano per la bonifica e rigenerazione dell' area

Romatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A dicembre dello scorso anno l’intervento non era più un miraggio. Ora, a distanza di quasi un anno, la realizzazione del parco Papreschi nell’XI municipio si avvicina. La Giunta di Roma Capitale, su proposta dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, ha infatti approvato il Piano di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

il parco papareschi si far224 approvato in giunta il piano per la bonifica e rigenerazione dell area

© Romatoday.it - Il Parco Papareschi si farà, approvato in Giunta il piano per la bonifica e rigenerazione dell'area

Altre letture consigliate

Roma: approvato piano fattibilità per parco Papareschi, ok da giunta capitolina - La giunta capitolina, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia, ha approvato il piano di fattibilità tecnica ed economica relativo al progetto ... Secondo agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Parco Papareschi Far224 Approvato