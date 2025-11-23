Il Parco Papareschi si farà approvato in Giunta il piano per la bonifica e rigenerazione dell' area
A dicembre dello scorso anno l’intervento non era più un miraggio. Ora, a distanza di quasi un anno, la realizzazione del parco Papreschi nell’XI municipio si avvicina. La Giunta di Roma Capitale, su proposta dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, ha infatti approvato il Piano di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sopralluogo al Parco di via delle Vigne. Rammento quando vedemmo quel terreno, un impraticabile groviglio di rovi e rifiuti, dimenticato per decenni in un limbo amministrativo, con il Presidente Gianluca Lanzi non abbiamo esitato nell'immaginare per questo - facebook.com Vai su Facebook
