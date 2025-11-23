Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 28 novembre | Marcello chiede a Rosa di sposarlo

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 24 al 28 novembre. Marcello chiede a Rosa di sposarlo e lei accetta. Marcello ha chiesto a Rosa di sposarlo e lei condivide l’emozione della proposta con Irene e Delia. Al Paradiso arriva una star del calcio, l’allenatore dell’Inter Helenio Herrera, e Roberto coglie subito l’occasione per sfruttare la . 🔗 Leggi su 2anews.it

