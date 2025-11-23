Il Paradiso delle Signore 10 Puntata del 24 novembre 2025 | Rosa entusiasta delle nozze mentre per Odile si mette male!
Cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 24 novembre 2025? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai1. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
«Solo l'intervento di Odile ha impedito che la contessa riuscisse nel suo intento. » Il 22 novembre 2025, le anticipazioni de "Il Paradiso delle Signore" puntano i riflettori sulla decisione di Marcello di chiedere la mano di Rosa. In tutto questo, però, c’è un dettagl Vai su Facebook
Domani e lunedì Il paradiso delle signore cambia orario. Sarà in onda alle 15 #PDSdaily #AuroraTV Vai su X
