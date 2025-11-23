Il paradiso della moda gli Archivi Mazzini Il fondatore Attilio | La storia passa da qui

Ravenna, 23 novembre 2025 – C’è una storia che circola in Bassa Romagna. Un giorno il famoso (e controverso) rapper americano Kanye West, fondatore del brand Yeezy, arriva a Bagnacavallo e prova a chiedere un tavolo in una nota osteria. L’osteria è piena, lui non viene riconosciuto e viene lasciato fuori. La reazione fumantina, per chi ha presente il personaggio, è facile da immaginare. La domanda a questo punto sorge spontanea: che cosa ci faceva Kanye West a Bagnacavallo? Semplice, era andato agli Archivi Mazzini. In una via come tante alle porte di Massa Lombarda - da un lato i campi coltivati e dall’altro i capannoni industriali - c’è un archivio di oltre 400mila capi e accessori minuziosamente ordinati e conservati da Attilio Mazzini e le sue collaboratrici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

