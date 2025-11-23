il nuovo pontedera calcio diventa brasiliano ultimi dettagli firma attesa in settimana

Pontedera (Pisa), 23 novembre 2025 – I contratti sono sul tavolo e sono alla lettura dei diretti interessati. Vanno perfezionati alcuni dettagli e poi si potrà mettere nero su bianco. Tutto, quasi certamente, si concluderà entro la fine del mese di novembre, quindi entro la settimana che si apre domani. E’ questo lo stato dei lavori della trattativa che prevede il passaggio del Pontedera al fondo finanziario brasiliano Sportheca. Il fondo, come già noto, rileverà il 99% delle quote del club, lasciando l’1% ad un personaggio locale, come segno di continuità col territorio. In realtà gli imprenditori sudamericani si stanno già avvalendo di personaggi presenti sul nostro territorio, e almeno per il momento esterni alla società (anche se conoscitori della realtà calcistica cittadina), grazie ai quali hanno potuto portare avanti la trattativa, in piedi da ormai tre mesi, ma, come detto, ormai sul rettilineo finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

