Il nuovo Pontedera calcio diventa brasiliano Ultimi dettagli firma attesa in settimana
Pontedera (Pisa), 23 novembre 2025 – I contratti sono sul tavolo e sono alla lettura dei diretti interessati. Vanno perfezionati alcuni dettagli e poi si potrà mettere nero su bianco. Tutto, quasi certamente, si concluderà entro la fine del mese di novembre, quindi entro la settimana che si apre domani. E’ questo lo stato dei lavori della trattativa che prevede il passaggio del Pontedera al fondo finanziario brasiliano Sportheca. Il fondo, come già noto, rileverà il 99% delle quote del club, lasciando l’1% ad un personaggio locale, come segno di continuità col territorio. In realtà gli imprenditori sudamericani si stanno già avvalendo di personaggi presenti sul nostro territorio, e almeno per il momento esterni alla società (anche se conoscitori della realtà calcistica cittadina), grazie ai quali hanno potuto portare avanti la trattativa, in piedi da ormai tre mesi, ma, come detto, ormai sul rettilineo finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
#MatchList #Pontedera In trasferta #Under16 e #Under14 rispettivamente ad Ascoli ed Arezzo ... match al Nuovo Marconcini per tutte le altre! ? Tutti gli incontri del weekend nell' infografica #SettoreGiovanile #Pontedera - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo Pontedera calcio diventa brasiliano. Ultimi dettagli, firma attesa in settimana - Sarà ceduto il 99% del club lasciando l’1% a un personaggio locale ... Riporta lanazione.it