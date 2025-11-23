Il nostro Senza fine Ornella e l’arte di diventare vecchi
Ieri ho pensato, con tenerezza, che Ornella Vanoni ce la ricorderemo vecchia. Coi suoi passi brevi e incerti, i suoi sorrisi d’angolo negli studi televisivi, con la sua voce arrochita e sensualissima e la sua schiena incurvata, la sua presenza scenica di ultra ottantenne e poi di novantenne che pur si prendeva tutto lo spazio, senza far rimpiangere la bellezza sfacciata e anti convenzionale del suo corpo che fu, lo splendore della sua gioventù. Addio Ornella Vanoni, eccola alla laurea Ad Honorem a giugno: Io cialtrona, non ho mai studiato Vanoni, in fondo, ci ha insegnato a essere vecchi, e lo ha insegnato soprattutto a noi donne, sfidando e rompendo il pregiudizio più grande: quello che vuole la vecchiaia triste, immobile, ridotta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
