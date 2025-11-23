Il Napoli Basket batte Sassari nonostante l' assenza di Mitrou-Long
Il Napoli Basket torna al successo all'Alcott Arena PalaBarbuto. La Guerri batte Sassari 86-75 nonostante l'assenza pesante di Mitrou-Long. Grande protagonista della partita Savion Flagg, autore di una prestazione sontuosa. IL MATCH - Magro parte con capitan Gentile al posto di Mitrou-Long, in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
