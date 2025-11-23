Il Mondiale di beach volley parla nordico | dominio svedese tra gli uomini magia lettone tra le donne
Svezia e Lettonia, due nazioni che, al primo pensiero, ma anche al secondo o al terzo, è difficile associare la sabbia, sono le regine del beach volley mondiale. Da Adelaide, in Australia, arriva la conferma di una rivoluzione tecnica e culturale che ormai non sorprende più: gli svedesi ÅhmanHellvig dominano la finale iridata maschile, mentre le lettoni Tina Graudina e Anastasija Samoilova tornano sul trono dopo un percorso di altissimo livello. Nel derby svedese per l’oro maschile, ÅhmanHellvig hanno confermato di essere la coppia più completa del pianeta, battendo Hölting NilssonAndeon per 2-0 (25-23, 21-19) al termine di un match serrato, deciso nei dettagli. 🔗 Leggi su Oasport.it
