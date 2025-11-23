Il Milan vince il derby di corto muso e scavalca l'Inter al 2° posto in classifica | decide Pulisic
La rete di Pulisic nel secondo tempo consegna la vittoria nel derby d'andata al Milan, che scavalca l'Inter in classifica e si piazza al secondo posto dietro la Roma, a pari punti col Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
