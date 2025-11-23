Il Milan firma il colpo nel derby | Pulisic abbatte l’Inter e Maignan è decisivo
Nel tempio del calcio milanese, l’Inter e il Milan hanno dato vita a un derby acceso sin dai primi minuti, segnato da intensità, contrasti e ribaltamenti emotivi. La partita, valida per la domenica di Serie A, si è decisa al 54’, quando Christian Pulisic ha firmato l’unica rete di una sfida dominata in larga parte dai nerazzurri ma vinta dai rossoneri grazie a un mix di cinismo e resistenza. Un derby che ha raccontato molto del momento delle due squadre. Serie A 23 Novembre 2025 - 20:45 Inter 1.60 xG 1.00 0 1 AC Milan L’Inter crea, il Milan resiste. La prima frazione ha mostrato un’Inter arrembante. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
