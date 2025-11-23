Il Maestro | il miglior Favino in una favola italiana e sentimentale ricca di umanità e di valori

Quando il cinema segue (meglio tardi che mai) un modello paterno e maschile, di cui l'Italia ha bisogno Se confrontiamo un film italiano sul tennis, "Challengers" di Guadagnino, con questo film di Andrea Di Stefano, non c'è storia: e non solo per la solida e inscussa bravura di un Favino a cu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Il Maestro": il miglior Favino in una favola italiana e sentimentale ricca di umanità e di valori

