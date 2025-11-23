Il lungo saluto di Milano a Ornella Vanoni | l' omaggio di amici e cittadini in fila dalla mattina la bara semplice tanto va bruciata
Al Piccolo Teatro di Milano l'addio a Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre all'età di 91 anni. Per domani, lunedì, giorno dei funerali, è proclamato il lutto cittadino. Le esquie alle 15 nella chiesa di San Marco, a Brera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
