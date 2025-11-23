P ensiamo all’ andamento quotidiano di una nostra giornata, non per forza quella di una donna privilegiata occidentale, scandita magari da un lavoro soddisfacente, la cura dei figli (suffragato dall’aiuto di baby-sitter), la palestra, un pranzetto con le amiche, cinema, teatro, un po’ di shopping. Afghanistan, ennesimo affronto alle donne: i talebani le bandiscono dall’università X Leggi anche › In Afghanistan con le ultime dottoresse Pensiamo anche alla giornata di una donna che non può permettersi con frequenza molte di queste cose, ma che sarà comunque punteggiata da attività extra-familiari e arricchita dal desiderio di migliorare la propria condizione, coltivando sogni e aspirazioni con la determinazione tipica del genere femminile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il libro di Cristiana Cella racconta quello che accade alle donne afghane, ora che il Paese è stato abbandonato nelle mani del talebani