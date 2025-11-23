Il libro di Cristiana Cella racconta quello che accade alle donne afghane ora che il Paese è stato abbandonato nelle mani del talebani
P ensiamo all’ andamento quotidiano di una nostra giornata, non per forza quella di una donna privilegiata occidentale, scandita magari da un lavoro soddisfacente, la cura dei figli (suffragato dall’aiuto di baby-sitter), la palestra, un pranzetto con le amiche, cinema, teatro, un po’ di shopping. Afghanistan, ennesimo affronto alle donne: i talebani le bandiscono dall’università X Leggi anche › In Afghanistan con le ultime dottoresse Pensiamo anche alla giornata di una donna che non può permettersi con frequenza molte di queste cose, ma che sarà comunque punteggiata da attività extra-familiari e arricchita dal desiderio di migliorare la propria condizione, coltivando sogni e aspirazioni con la determinazione tipica del genere femminile. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
È uscito un nuovo libro "La forza del Vangelo. La fede cristiana in 10 parole" firmato dal Pontefice con una serie di interventi sui concetti-chiave della fede. «Cominciamo da Cristo, comunione, pace. Si possono intrecciare in una relazione» Qui potete leggere l Vai su Facebook
Dal delitto Cella alla morte di Giuliani, il poliziotto Flavio Bottaro racconta 20 anni di omicidi a Genova - Vent'anni di Squadra Omicidi a Genova" è un libro che racconta la storia di uno degli investigatori "storici" di Genova, il commissario di polizia Flavio Bottaro. Riporta ilsecoloxix.it