Il Lecce non brilla | Noslin e Guendouzi rilanciano la Lazio

Lazio-Lecce, ritorno sul luogo del "delitto". All'Olimpico il Lecce ha raggiunto l'insperata salvezza dell'anno scorso. All'Olimpico Eusebio Di Francesco, da allenatore. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Il Lecce non brilla: Noslin e Guendouzi rilanciano la Lazio

Leggi anche questi approfondimenti

Il Lecce brilla nel campionato 1990/91 e si impone 2-0 contro il Cagliari grazie a Marino e Virdis, una vittoria che resta nella storia giallorossa. ? #SerieA #CalcioStorico #LecceCagliari Nonostante il risultato, i tifosi del Cagliari dimostrano cuore e passione: - facebook.com Vai su Facebook

La Lazio torna al successo contro il Lecce. Decidono le reti di Guendouzi e Noslin - La Lazio torna al successo contro il Lecce, contro i giallorossi di Di Francesco basta una rete di Guendouzi al 29' per portare a casa i tre punti. Segnala sportpaper.it

Lazio-Lecce risultato: 2-0, decidono i gol di Guendouzi e Noslin - Con un gol di Guendouzi nel primo tempo e uno di Noslin nel recupero (oltre a uno annullato a Dia), e con un palo colpito nella stessa azione dal francese e da Zaccagni, la Lazio batte il Lecce ... Secondo corriere.it

Lazio-Lecce 2-0, ci pensano Guendouzi e Noslin. Falcone evita la meritata goleada - Passo indietro per gli uomini di Di Francesco, annichiliti dall'inizio alla fine dai padroni di casa. Scrive leccenews24.it