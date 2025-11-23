Il Lecce fa un gol finto la Lazio ne fa due veri e incassa i tre punti

La Lazio domina il gioco e la partita col Lecce, ma i pugliesi hanno fatto tremare i romani nei primi minuti, con un gol di Sottil che l'arbitro ha giustamente annullato per un fallo su Isaksen. Dopo, non c'è stata più partita, s'è vista solo la Lazio, salvo una sterile reazione leccese nel secondo tempo. È al 29' che i romani mettono le cose in chiaro: all'Olimpico comandiamo noi. Guendouzi in spaccata, e di controbalzo, batte Falcone su un passaggio miracoloso di Basic in precario equilibrio. E i tifosi vedono finalmente Guendouzi sorridere, dopo tante partite affrontate con grinta ma anche con la faccia preoccupata.

