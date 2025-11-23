Il Lecce è spuntato e non brilla la Lazio fa festa Noslin e Guendouzi rilanciano Sarri
Vale la pena chiedersi come sarebbe andata se dal campo o dalla sala Var la decisione sul gol di Riccardo Sottil fosse stata diversa? Il Lecce perde a Roma contro una Lazio sicuramente più. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Approfondisci con queste news
Leggevo su Lecce News 24 che la cittadina pugliese, perla del barocco e palcoscenico di fervide storie di vita e d’amore, pur essendo tanto lontana dalla romantica Verona, ha avuto anch'essa i suoi appassionati innamorati sfortunati. Quella che raccontiamo - facebook.com Vai su Facebook
"#lecce" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Lecce e Atalanta fanno 50! Dagli ultimi incroci è sempre spuntato un 2… - Cinquantesima sfida fra Lecce e Atalanta in un campionato professionistico italiano. Riporta m.tuttomercatoweb.com