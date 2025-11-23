Il Crystal Palace arriva quarto dopo la vittoria in casa dei Wolves

2025-11-22 20:00:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Crystal Palace è salito al quarto posto in Premier League e ha reso un miserabile ritorno a casa per il nuovo allenatore dei Wolves Rob Edwards con una vittoria per 2-0 a Molineux. Edwards è tornato nel club che rappresentava da giocatore durante la pausa per le nazionali con il compito di trascinarli via dal fondo della classifica, ma ha sopportato una partita d’apertura deludente in carica. Daniel Munoz e Yeremy Pino hanno segnato nel secondo tempo regalando al Palace una vittoria meritata. I Wolves non sono riusciti a vincere nessuna delle prime 12 partite di campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

