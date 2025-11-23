Il Crystal Palace arriva quarto dopo la vittoria in casa dei Wolves
2025-11-22 20:00:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Crystal Palace è salito al quarto posto in Premier League e ha reso un miserabile ritorno a casa per il nuovo allenatore dei Wolves Rob Edwards con una vittoria per 2-0 a Molineux. Edwards è tornato nel club che rappresentava da giocatore durante la pausa per le nazionali con il compito di trascinarli via dal fondo della classifica, ma ha sopportato una partita d’apertura deludente in carica. Daniel Munoz e Yeremy Pino hanno segnato nel secondo tempo regalando al Palace una vittoria meritata. I Wolves non sono riusciti a vincere nessuna delle prime 12 partite di campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Homelsdale Road non è mai trafficata, passa solo il 157, il bus che collega lo stadio con la stazione dell'Overground di Crystal Palace. Quando non ci sono le partite la via è silenziosa, piccola e se non abiti nei dintorni non ci capiti per caso. Ma quel giorno
SPEKULACE: Vyfouknou Italové Marca Guéhiho (25)? O anglického reprezentanta a kapitána Crystal Palace se zajímá Inter Milán (Gazzetta dello Sport) #prestupy
Crystal Palace, Lacroix quarto acquisto dall'estate: il francese arriva dal Wolfsburg - "Maxence Lacroix è diventato il quarto acquisto del Crystal Palace durante la sessione estiva di calciomercato.