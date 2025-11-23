Il corto Io che non vivo di e con Cristina Puccinelli e la canzone di Pino Donaggio vince il Premio The Hot Corn Award come Miglior Cortometraggio
Il corto “ Io che non vivo ” di e con Cristina Puccinelli e la canzone di Pino Donaggio – già ad Alice nella Città 2025 – vince il Premio The Hot Corn Award come Miglior Cortometraggio Prossime proiezioni il 1 e 2 dicembre al Festival Afrodite Shorts di Roma per il corto che affronta il dolore del saper lasciare andare, associato all’Alzheimer Il cortometraggio “ Io che non vivo ” di e con Cristina Puccinelli – già presentato in anteprima mondiale fuori concorso ad Alice nella Città 2025 – ha vinto il Premio The Hot Corn Award come Miglior Cortometraggio, consegnato alla regista durante la serata di premiazione, presso lo Spazio Campo Marzio di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
“Io che non vivo“ martedì debutta al Centrale - Il nuovo “corto“ della regista e attrice lucchese Cristina Puccinelli descrive l’esperienza dell’Alzheimer e i cambiamenti della vita ... Segnala msn.com