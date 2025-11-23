Il corto Io che non vivo di e con Cristina Puccinelli e la canzone di Pino Donaggio vince il Premio The Hot Corn Award come Miglior Cortometraggio

Romadailynews.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corto “ Io che non vivo ” di e con Cristina Puccinelli e la canzone di Pino Donaggio – già ad Alice nella Città 2025 – vince il Premio The Hot Corn Award come Miglior Cortometraggio Prossime proiezioni il 1 e 2 dicembre al Festival Afrodite Shorts di Roma per il corto che affronta il dolore del saper lasciare andare, associato all’Alzheimer Il cortometraggio “ Io che non vivo ” di e con  Cristina Puccinelli  – già presentato in anteprima mondiale fuori concorso ad  Alice nella Città  2025 – ha vinto il  Premio The Hot Corn Award come Miglior Cortometraggio, consegnato alla regista durante la serata di premiazione, presso lo Spazio Campo Marzio di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

il corto io che non vivo di e con cristina puccinelli e la canzone di pino donaggio vince il premio the hot corn award come miglior cortometraggio

© Romadailynews.it - Il corto “Io che non vivo” di e con Cristina Puccinelli e la canzone di Pino Donaggio vince il Premio The Hot Corn Award come Miglior Cortometraggio

Scopri altri approfondimenti

“Io che non vivo“ martedì debutta al Centrale - Il nuovo “corto“ della regista e attrice lucchese Cristina Puccinelli descrive l’esperienza dell’Alzheimer e i cambiamenti della vita ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corto Io Vivo Cristina