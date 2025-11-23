Il commento choc dell' ex senatore Vincenzo D' Anna a Valentina Pitzalis | A qualcuno la moglie piace cotta
«Perché c'è a chi piace cruda ed a chi cotta la moglie». E’ il messaggio choch dell’ex senatore Vincenzo D’Anna, 74 anni, ad un post pubblicato sul profilo Instagram del Corriere della Sera in cu si riporta la testimonianza che Valentina Pitzalis - la donna rimasta gravemente ustionata e sfigurata dalle fiamme nel corso di un tentato femminicidio nel 2011 da parte dell’ex - ha fornito venerdì. 🔗 Leggi su Feedpress.me
