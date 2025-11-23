Il centrodestra non vuole la moschea a Sassuolo ma il sindaco Pd | Ecco il video in cui chiedono loro il voto in campagna elettorale

Il centrodestra di Sassuolo ha raccolto circa 8mila firme contro la nuova moschea di via Cavour, con parlamentari ed eurodeputati (tra cui Silvia Sardone) che si sono spesi per il no. La vicenda riguarda l’immobile ai “Quadrati”, 2mila euro di metri quadrati, acquistato dalla comunità musulmana locale. Il sindaco di centrosinistra, Matteo Mesini, ha pubblicato un video del 2024, durante la campagna elettorale, in cui mostra “lo stesso candidato sindaco Menani e il vicesindaco Lucenti in moschea ad augurare una buona preghiera e a chiedere il voto. Oggi, quegli stessi soggetti guidano una campagna contro la moschea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il centrodestra non vuole la moschea a Sassuolo, ma il sindaco (Pd): “Ecco il video in cui chiedono loro il voto in campagna elettorale”

