Il Bisonte cade ma non si fa travolgere dalla corazzata Conegliano

23 nov 2025

Imoco Conegliano – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-16, 25-22, 25-20) PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Gabi 13, Scognamillo (L2) ne, Ewert 6, Lubian 7, De Gennaro (L1), Haak, Munarini ne, Wo?osz, Adigwe 15, Daalderop 9, Chirichella ne, Fahr 8, Sillah ne. All. Santarelli. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri, Morello 2, Valoppi (L1), Bertolino ne, Zuccarelli 2, Colzi (L2) ne, Villani 4, Knollema 20, Maleševi? 8, Bukili? 7, Tanase ne, Kaçmaz 1, Lapini ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti. ARBITRI: Nava – Goitre. NOTE: durata set: 23’, 27’, 26’; muri punto: Imoco 4, Il Bisonte 6; ace: Imoco 2, Il Bisonte 2. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

