I migliori derby del mondo? A Milano il più visto a Madrid il più social ma a Buenos Aires

Inter-Milan, Boca-River, Real-Atletico, Borussia-Schalke, City-United e. Scopriamo chi ha più spettatori, chi ha più follower, chi ha sfidato il rivale fuori dai confini. Qual è il vostro preferito?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I migliori derby del mondo? A Milano il più visto, a Madrid il più social, ma a Buenos Aires...

Altre letture consigliate

Le migliori Pantere per statistiche nella super vittoria di oggi nel derby contro Sanga! Vai su Facebook

? #Allegri: "Il Milan arriva al derby nelle migliori condizioni o c'è rammarico per qualcosa? Ci arriviamo in condizioni buone, giuste. Se faremo risultato sarà così, se non lo facciamo potevamo fare qualcosa di meglio". #InterMilan #MPLive Vai su X

I migliori derby del mondo? A Milano il più visto, a Madrid il più social, ma a Buenos Aires... - Scopriamo chi ha più spettatori, chi ha più follower, chi ha sfidato il rivale fuori dai confini. Segnala msn.com

Inter-Milan: il derby di Milano - Max Allegri torna a rivivere un derby della Madonnina a quasi 12 anni di distanza dall'ultima volta. Da sport.sky.it

Scaroni: "Derby Milano partita unica al mondo. E sul nuovo stadio..." - Il presidente del Milan è intervenuto allo Sport Industry Talk, soffermandosi sul derby con l'Inter in programma domenica 23 novembre e sul progetto del nuovo stadio San Siro dopo il rogito In occasio ... Lo riporta sport.sky.it