I fondi d’investimento irrompono in Nba dove le storiche proprietà stanno vendendo
Quasi il 25% delle franchigie Nba ha cambiato proprietario dal 2020. Solo quest’anno, tre franchigie hanno annunciato la vendita: Celtics, Lakers e Trail Blazers, per una valutazione complessiva di oltre 20 miliardi di dollari. Allargando lo sguardo, dal 2010 sono avvenute 23 cessioni con cambio di controllo, tra cui Hornets e Bucks cedute due volte nello stesso periodo. Confrontate questo dato con gli anni ’90, quando tali transazioni avvenivano meno frequentemente e a valutazioni molto più basse; esempi degni di nota di quell’epoca includono l’acquisto dei Magic da parte di Richard DeVos per 85 milioni di dollari e l’accordo da 88 milioni di dollari di Glen Taylor per i Timberwolves. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
