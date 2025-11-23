Inter-Milan, Boca-River, Real-Atletico, Borussia-Schalke, City-United e. Scopriamo chi ha più spettatori, chi ha più follower, chi ha sfidato il rivale fuori dai confini. Qual è il vostro preferito?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I derby più belli del mondo? A Milano il più visto, a Madrid il più social, ma a Buenos Aires...