I derby più belli del mondo? A Milano il più visto a Madrid il più social ma a Buenos Aires

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter-Milan, Boca-River, Real-Atletico, Borussia-Schalke, City-United e. Scopriamo chi ha più spettatori, chi ha più follower, chi ha sfidato il rivale fuori dai confini. Qual è il vostro preferito?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

