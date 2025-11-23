i deep purple non si ritirano almeno per ora

Di recente Ian Gillan, frontman dei Deep Purple, ha rivelato di star perdendo la vista. «Mi è rimasto solo il 30% della vista», ha detto. «Non migliorerà. Rende la vita misteriosa. La cosa più difficile è lavorare al laptop. Non vedo nulla sullo schermo se non uso la visione periferica; leggo una riga guardandola di lato. Ma trovi un modo. Ti adatti. Ma è estremamente faticoso. Ci vuole un sacco di tempo per fare qualsiasi cosa». Nonostante le difficoltà, tuttavia, nel 2026 la band partirà per un tour che toccherà anche l’Italia. Appuntamento il 16 luglio 2026 a Pisa in Piazza dei Cavalieri (nell’ambito del Pisa Summer Knights ) e il 17 luglio 2026 al Castello Carrarese di Este (PD), per poi suonare all’ Unipol Forum di Assago il 17 ottobre 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

