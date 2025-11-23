I 28 punti di Trump | una lista dei desideri di Mosca o una prova di forza di Washington?
Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio è stato attaccato dal Partito Democratico americano dopo che il senatore del Maine Angus King, indipendente che fa caucus con il partito dell’asinello, ha dichiarato di aver parlato con il capo della diplomazia statunitense che gli avrebbe confidato come il piano in 28 punti proposto da Donald Trump per porre fine al conflitto in Ucraina “non era il piano dell’amministrazione”, ma una “ lista dei desideri dei russi “. Rubio ha smentito le parole di King, che lo ha dichiarato all’Halifax International Security Forum in Canada. Anche la senatrice democratica Jeanne Shaheen ha affermato di aver discusso del tema con Rubio, il cui portavoce Tommy Pigott ha definito “palesemente falso” quanto emerso. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Il piano proposto da Trump è difficile da digerire, tra i punti c’è infatti l’amnistia per i crimini di guerra ma, per l’Ucraina, anche per corruzione o illegalità riguardo gli aiuti internazionali (di Alessandro Parente) - facebook.com Vai su Facebook
Il piano in 28 punti di #Trump sulla guerra in Ucraina è stato discusso con #Putin ma senza #Zelensky e senza l’Eurooa. Anzi, il piano stabilisce le regole con cui Kiev potrà eventualmente aderire alla UE e quali dovranno essere gli investimenti europei per la Vai su X
Guerra Ucraina-Russia, Trump ora dichiara che il piano in 28 punti non è definitivo: vertice a Ginevra - Trump fa marcia indietro: il piano di pace per l'Ucraina non è più definitivo, ma è una base di partenza. virgilio.it scrive
Ucraina, cosa prevede il piano per la pace in 28 punti di Donald Trump - Mentre sale il bilancio delle vittime degli attacchi russi a Ternopil, escono alcuni dettagli del piano statunitense in 28 punti per la pace tra Russia e Ucraina sui media internazionali. Si legge su tg.la7.it
Il piano di Trump per portare la pace in Ucraina: di cosa trattano i 28 punti - Il Presidente Trump ha stilato un piano di 28 punti che ponga fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Si legge su ildigitale.it