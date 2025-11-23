Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio è stato attaccato dal Partito Democratico americano dopo che il senatore del Maine Angus King, indipendente che fa caucus con il partito dell’asinello, ha dichiarato di aver parlato con il capo della diplomazia statunitense che gli avrebbe confidato come il piano in 28 punti proposto da Donald Trump per porre fine al conflitto in Ucraina “non era il piano dell’amministrazione”, ma una “ lista dei desideri dei russi “. Rubio ha smentito le parole di King, che lo ha dichiarato all’Halifax International Security Forum in Canada. Anche la senatrice democratica Jeanne Shaheen ha affermato di aver discusso del tema con Rubio, il cui portavoce Tommy Pigott ha definito “palesemente falso” quanto emerso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - I 28 punti di Trump: una “lista dei desideri” di Mosca o una prova di forza di Washington?