Le scene di bacio in K-drama occupano un ruolo fondamentale nella trasmissione di emozioni e nella definizione dei momenti più memorabili delle serie. Con la crescente popolarità del genere, amplificata dalle piattaforme di streaming come Netflix che diffusamente introducono i drama coreani a pubblico internazionale, le sequenze romantiche di questo tipo rappresentano punti di svolta nelle trame. La scelta di un momento di intimità tra i protagonisti può infatti elevare un series a livello di icona globale, diventando un punto di riferimento per ascolti e discussioni sui social. Malgrado siano tutt’altro che rari, scene di coinvolgimento passionale possono anche fallire nel raggiungere il loro obiettivo: la mancanza di chimica tra i personaggi, un ritmo narrativo poco fluido o una realizzazione poco convincente possono compromettere la potenza emotiva di un bacio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - I 20 migliori baci delle k-drama di sempre da non perdere