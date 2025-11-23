Hockey pista Forte dei Marmi cade nel sabato di Serie A1 Bene Lodi

Va in archivio un sabato divertente nelle Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, Campionato arrivato alla sua ottava giornata. Tre gli incontri disputati quest'oggi, contrassegnati dal K.O di Forte dei Marmi. La squadra toscana nello specifico si è arresa in casa nel derby contro Grosseto per 1-2 grazie al goal vittoria di Barbieri (12:47 primo periodo) e Vargas Salafia (9:41 nel primo tempo). Bene poi Lodi, passata per 5-3 battagliando con Giovinazzo fino alla fine e trovando la rete della sicurezza solo a 4:24 dall'ultima sirena grazie al timbro di Antonioni. Da segnalare infine la buona prestazione di Castiglione, capace di strapazzare l'Hockey Breganze per 3-8 riuscendo a stampare anche un parziale di 6-0.

