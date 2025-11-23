Valpusteria rialza la testa. Dopo due sconfitte consecutive la squadra di Brunico ha vinto per 6-2 la sfida testa-coda contro Innsbruck, rimanendo al comando della classifica in solitaria nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Sfida in totale controllo quella dei lupi che, dopo aver chiuso il primo periodo con il parziale di 2-1 hanno preso il largo nel secondo, arrivando all’inizio dell’ultimo atto con il vantaggio considerevole di cinque reti ad uno. Poi, nel terzo periodo, un goal di Corbeil ha consentito agli austriaci di portarsi sul 5-2, preludio del 6-2 definitivo siglato da Frycklund. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Valpusteria ritrova la vittoria in ICE League, Bolzano cade