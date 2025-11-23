Hockey ghiaccio | sabato sera positivo per Renon e Vipiteno nell’Alps League

Il sabato sera dell’ Alps Hockey Leagu e – relativamente al 22 novembre – sorride a Renon e Vipiteno. Nelle gare disputate sulle piste di uno dei campionati più partecipati d’Europa, ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Renon ha superato 3-0 Cortina: vittoria autorevole in casa per Felicetti e compagni, capaci di segnare un gol per tempo, inserendo nel tabellino marcatori anche Fink e Cuglietta, senza lasciare spazio ai rivali. A valanga, e in trasferta, invece il Vipiteno nella tana del Gherdeina: i Broncos passano 2-6 venendo trascinati dalla doppietta di Conci e dalle griffe di Sproviero, Gschliesser, Zandegiacomo e infine Sanvido. 🔗 Leggi su Oasport.it

