Hockey ghiaccio | Asiago vince ai rigori il derby con Merano in Alps League

Termina con il successo di Asiago il grande derby disputatosi quest’oggi nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. La squadra veneta ha infatti battuto ai rigori Merano per 5-6, dopo che il tempo regolamentare si era chiuso con il risultato pirotecnico di 5-5. Divertentissima la sfida tra le due compagini. Dopo un primo periodo terminato senza scossoni L’HCM parte meglio nel secondo, siglando l’1-0 grazie a Gellon (1:02) prima di subire una vera e propria imbarcata da parte dei rivali, abili a ripristinare gli equilibri e sorpassare con Chiodo (8:59, 16:53) per poi siglare il tris con Casetti (17:43). 🔗 Leggi su Oasport.it
