Hockey ghiaccio | Asiago vince ai rigori il derby con Merano in Alps League

Oasport.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Termina con il successo di Asiago il grande derby disputatosi quest’oggi nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. La squadra veneta ha infatti battuto ai rigori Merano per 5-6, dopo che il tempo regolamentare si era chiuso con il risultato pirotecnico di 5-5.   Divertentissima la sfida tra le due compagini. Dopo un primo periodo terminato senza scossoni L’HCM parte meglio nel secondo, siglando l’1-0 grazie a Gellon (1:02) prima di subire una vera e propria imbarcata da parte dei rivali, abili a ripristinare gli equilibri e sorpassare con Chiodo (8:59, 16:53) per poi siglare il tris con Casetti (17:43). 🔗 Leggi su Oasport.it

hockey ghiaccio asiago vince ai rigori il derby con merano in alps league

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Asiago vince ai rigori il derby con Merano in Alps League

News recenti che potrebbero piacerti

hockey ghiaccio asiago vinceHockey ghiaccio: Asiago vince ai rigori il derby con Merano in Alps League - Termina con il successo di Asiago il grande derby disputatosi quest’oggi nel Campionato Alps League 2025- Si legge su oasport.it

hockey ghiaccio asiago vinceL’Asiago vince ancora e fa il vuoto nella Classifica IHL – Serie A. - Il Kitzbühel supera il Wipptal Broncos Weihenstephan all'overtime e l'Asiago ... hockeytime.net scrive

Hockey ghiaccio: sabato sera positivo per Renon e Vipiteno nell’Alps League - Nelle gare disputate sulle piste di uno dei campionati ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Hockey Ghiaccio Asiago Vince