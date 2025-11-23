Ho un cancro terminale e ho visto mio zio Bobby tagliare mezzo miliardo alla ricerca l’attacco della nipote di JFK allo zio Robert jr

Nel 62° anniversario dell’assassinio di John F. Kennedy (22 novembre 1963), la nipote Tatiana Schlossberg ha scelto di condividere con il mondo la sua condizioni di malata di un cancro terminale. In un lungo articolo pubblicato sul New Yorker, la giornalista ambientalista racconta una vicenda che è insieme personale, familiare e politica perché sceglie di attaccare direttamente le politiche anti scientifiche dello zio Robert Kennedy jr, ministro della Sanità dell’amministrazione Trump. La diagnosi. Tatiana, figlia di Caroline Kennedy e di Edwin Schlossberg, ha 34 anni e una diagnosi che la pone davanti a un anno di vita stimato: leucemia mieloide acuta con una rara mutazione, una forma di cancro che colpisce prevalentemente persone anziane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

