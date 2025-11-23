Ho un cancro è terminale L’annuncio terribile della famosa | parole strazianti

Un nuovo dramma nella famiglia Kennedy scuote l'opinione pubblica americana. Tatiana Schlossberg, nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ha rivelato di essere affetta da un cancro terminale. La giornalista trentacinquenne, figlia di Caroline Kennedy ed Edwin Schlossberg, ha raccontato la propria storia in un articolo pubblicato sul New Yorker. La diagnosi riguarda una leucemia mieloide acuta, una forma aggressiva della malattia. I medici hanno comunicato a Tatiana che potrebbe avere meno di un anno di vita, un annuncio devastante arrivato nel maggio 2024, poco dopo la nascita del suo secondo figlio.

La nipote di Kennedy: «Dopo il parto mi hanno detto che ho un cancro terminale. Mi resta solo anno di vita. Una nuova tragedia per mamma» Vai su X

