Una notte drammatica ha scosso Nettuno, dove un incidente frontale avvenuto tra sabato 22 e domenica 23 novembre 2025 ha spezzato la vita di un ragazzo di 19 anni. Lo schianto, violentissimo, ha coinvolto due vetture e quattro persone, tutte residenti nella zona del litorale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, potrebbe essere stato un sorpasso azzardato a innescare la tragedia, anche se gli accertamenti sono ancora in corso per definire ogni dettaglio della dinamica. La dinamica dello scontro. L'impatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte, lungo via Scipione Borghese, nel tratto compreso tra la cantina Bacco e il centro sportivo comunale.

© Thesocialpost.it - “Ha sorpassato proprio lì, non doveva farlo”. Frontale devastante, muore 19enne