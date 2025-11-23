Ha sorpassato proprio lì non doveva farlo Frontale devastante muore 19enne
Una notte drammatica ha scosso Nettuno, dove un incidente frontale avvenuto tra sabato 22 e domenica 23 novembre 2025 ha spezzato la vita di un ragazzo di 19 anni. Lo schianto, violentissimo, ha coinvolto due vetture e quattro persone, tutte residenti nella zona del litorale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, potrebbe essere stato un sorpasso azzardato a innescare la tragedia, anche se gli accertamenti sono ancora in corso per definire ogni dettaglio della dinamica. La dinamica dello scontro. L’impatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte, lungo via Scipione Borghese, nel tratto compreso tra la cantina Bacco e il centro sportivo comunale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Questa volta mi sono proprio superato! Peugeot 3008 GT LINE. Passa a trovarci __ Via Ripuaria 27 - Qualiano (NA) 3313098550 #gielleauto #concessionaria #qualianoauto #car #cars #noleggio #macchinedilusso #drivingexperience Vai su Facebook