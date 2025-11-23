Gunpla | guida alle versioni dei model kit Gundam HG RG MG PG e tutte le altre

Il mondo dei Gunpla offre una vastissima gamma di model kit Gundam, diverse per dimensioni, difficoltà e livello di dettaglio. Chi si avvicina a questo hobby incontra sigle come SD, EG, HG, RG, MG e PG, spesso senza sapere cosa indichino. Capirne le differenze ci permettere di scegliere il kit più adatto alle proprie esigenze. Questa guida approfondisce le principali linee disponibili per aiutare principianti ed esperti a orientarsi e trovare il model kit perfetto per iniziare o proseguire questo hobby. Ma cos’è un Gunpla?. I Gunpla sono i model kit in plastica dei Gundam, solitamente prodotti da Bandai e diffusissimi in Giappone. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

