Gundam per il film live-action reclutano star della DC e della Marvel

Movieplayer.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto live-action di Gundam torna a far parlare di sé con un aggiornamento che sposta l'attenzione dai rumor alle prime conferme di casting, con la scelta dei protagonisti che comincia a delinearne ambizioni e direzione narrativa. Il nuovo film live-action dedicato a Mobile Suit Gundam accelera: secondo un report recente, Noah Centineo, ex volto del DC Universe, sarebbe in trattativa come protagonista accanto a Sydney Sweeney, star invece del MCU. Un eroe dal DC Universe ai Mobile Suit Il nuovo adattamento live-action di Mobile Suit Gundam avanza dopo anni di sviluppo, e lo fa con un volto riconoscibilissimo: The Hollywood Reporter rivela che Noah Centineo - già nel cinecomic Black Adam e nel più recente Street Fighter - è in trattativa per entrare nel cast principale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

