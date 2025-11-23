Guida turistica bresciano muore dopo l’incidente di un bus sull’A10 in Liguria

Repubblica.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era stata trasportata in elicottero all’ospedale San Martino di Genova. Aveva 63 anni. Lo scontro con un tir sabato tra Arenzano e Varazze. 🔗 Leggi su Repubblica.it

guida turistica bresciano muore dopo l8217incidente di un bus sull8217a10 in liguria

© Repubblica.it - Guida turistica bresciano muore dopo l’incidente di un bus sull’A10 in Liguria

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

guida turistica bresciano muoreIncidente in autostrada in Liguria: grave 60enne bresciana - La donna, una guida turistica, è rimasta incastrata tra le lamiere e i cristalli frantumati in seguito a un tamponamento tra il pullman su cui viaggiava e un mezzo pesante ... Come scrive giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Guida Turistica Bresciano Muore