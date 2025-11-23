Guida turistica bresciano muore dopo l’incidente di un bus sull’A10 in Liguria

Era stata trasportata in elicottero all’ospedale San Martino di Genova. Aveva 63 anni. Lo scontro con un tir sabato tra Arenzano e Varazze. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Guida turistica bresciano muore dopo l’incidente di un bus sull’A10 in Liguria

