Guerri Napoli – Dinamo Sassari 86-75 Gli Azzurri tornano al successo anche senza Mitrou-Long
La Guerri Napoli torna al successo battendo Sassari anche senza Mitrou-Long, fermato da un problema alla caviglia. Top scorer Flagg con 24 punti. Per la nona giornata del campionato italiano di pallacanestro di Serie A 2025-2026, la Guerri Napoli, dopo la sconfitta contro Brescia, ospita alla Alcott Arena di Napoli il Banco di Sardegna Sassari, che viene dal successo contro Trento in campionato e la sconfitta indolore in FIBA Europe Cup sul campo del RASTA Vechta. Arbitri: Saverio Lanzarini, Gianluca Capotorto, Matteo Lucotti. Guerri Napoli – Banco di Sardegna Sassari: primo quarto.
