Guendouzi più Noslin la Lazio doma il Lecce 2-0 | Sarri insegue l’Europa
Ci siamo goduti un pomeriggio a forti tinte giallorosse, con la Roma che ha sbancato lo Zini di Cremona con il risultato di 1-3, andando a prendere la vetta della classifica in solitaria in attesa de derby della Madonnina. Subito dopo la banda di Gasperini, toccava all’altra sponda della capitale scendere in campo, una Lazio che non stecca e batte 2-0 il Lecce all’ Olimpico. A Sarri bastano il gol di Guendouzi e la rete di Noslin nel recupero per avere la meglio su un avversario decisamente remissivo, e il risultato al fischio finale poteva essere decisamente più rotondo. Il primo sussulto della gara però è ospite, di un Sottil che si vede annullare il gol del vantaggio per una manata a Isaksen. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
