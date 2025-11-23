Guccini racconta Zuppi | Non lo volevo Papa avrei perso un amico

Il cantautore e il suo legame con il presidente della Cei: “Ci vediamo spesso, conosce i miei brani e li ha usati nelle sue omelie”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

